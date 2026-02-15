Российский Генштаб решил уточнить порядок действий на одном из направлений СВО

Герасимов: Генштаб уточнил порядок действий ВС РФ под Днепропетровском

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск «Центр» предложил уточнить порядок действий на днепропетровском направлении. Кадры совещания на командном пункте группировки опубликовало Минобороны России.

«Сегодня в ходе нашей работы рассмотрим результат выполнения боевых задач соединениями, воинскими частями группировки войск "Центр" и уточним порядок дальнейших действий на днепропетровском направлении», — сказал Герасимов.

Ранее заместитель начальника Генштаба ВС РФ, председатель Военно-научного комитета (ВНК) ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин заявил, что российские инженеры завершили исследование значительного числа образцов иностранной техники, используемой украинскими войсками.