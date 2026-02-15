Удорожание огурцов объяснили повышенным спросом

Эксперт Березнюк объяснил удорожание огурцов низким сезоном и повышенным спросом

Рост цен на огурцы в России связан с низкой сезонностью и сохранившимся спросом со стороны покупателей. Об этом в разговоре с RT сказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Урожайность огурцов, произрастающих в теплицах, в период с середины декабря по февраль традиционно снижается, подчеркнул спикер. Спрос россиян на них не снижается, из-за чего цены на огурцы в магазинах взлетают, объяснил он.

К тому же в этот период традиционно повышаются цены и на само производство, отметил Березнюк. Продукция открытого грунта к этому времени подходит к концу, и весь спрос покрывают только теплицы.

Примерно в середине марта стоимость данной продукции плавно пойдет вниз, заключает представитель Agro and Food Communications. В первые месяцы весны на рынки привозят парниковые огурцы из южных регионов, что позволяет корректировать стоимость.

Ранее стало известно, что стоимость огурцов в России достигла 700 рублей за килограмм (хотя продукцию за 500 рублей на рынке найти также возможно). Цены взлетели из-за высокого спроса перед новогодними праздниками, пишет Baza: фермеры оказались не готовы к такому ажиотажному спросу на свой продукт.

