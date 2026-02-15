В России цена за килограмм огурцов выросла до 700 рублей

В России огурцы подорожали до 700 рублей за килограмм из-за Нового года. Об этом пишет Baza.

Сейчас килограмм огурцов на рынке можно купить за 500 рублей, однако, по словам продавцов, цена продолжит расти. Одной из причин такой высокой стоимости овощей стали закупки перед Новым годом. В 2025 году россияне скупили в 2,5 раза больше огурцов, чем год назад. Фермеры оказались к этому не готовы.

Один из них рассказал, что теперь некоторые поставщики делают ставку на розницу. «Мы просто завышаем цену на розницу, чтобы компенсировать себе доход. Жить же как-то надо», — объяснил фермер.

Вторая причина роста цены — холодная зима. Морозы увеличивают затраты фермеров на содержание теплиц и тепловые пушки. Кроме того, поставщикам приходится тратить много денег на семена, удобрения и средства защиты от вредителей. Все это повышает себестоимость огурцов.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России собирается ввести повышающий коэффициент субсидирования овощеводов защищенного грунта, которые выращивают продукцию в период с 1 января по 30 апреля. Субсидии предприятиям обещали увеличить как минимум в три раза.