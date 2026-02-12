В России нашли способ сделать огурцы дешевле

Минсельхоз РФ пообещал дать денег овощеводам для снижения цен на огурцы зимой

Министерство сельского хозяйства России собирается ввести повышающий коэффициент субсидирования овощеводов защищенного грунта, которые выращивают продукцию в период с 1 января по 30 апреля. Об этом на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана в Казани заявил замглавы федерального ведомства Роман Некрасов, передает «Интерфакс».

По его словам, мера позволит снизить зависимость от импорта свежих овощей в этот межсезонный период. Конкретный размер коэффициента и сроки его установления чиновник не назвал, но пообещал, что субсидии предприятиям вырастут как минимум в три раза.

Такое заявление последовало на фоне стремительного роста цен на огурцы, который вызвал возмущение у граждан и привел к депутатскому запросу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Участники рынка и Минсельхоз указывают, что на самом деле текущее подорожание овощей носит сезонный характер. Более того, по сравнению с прошлым годом огурцы выросли в цене всего на 1,8 процента, а большинство овощей и вовсе подешевело.

Основной причиной скачков цен называют высокие расходы на обогрев и освещение теплиц зимой и их отсутствие летом. При этом импорт огурцов в России минимален, поэтому обеспечить спрос за его счет не представляется возможным.

