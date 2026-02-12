Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:37, 12 февраля 2026Экономика

В России нашли способ сделать огурцы дешевле

Минсельхоз РФ пообещал дать денег овощеводам для снижения цен на огурцы зимой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Министерство сельского хозяйства России собирается ввести повышающий коэффициент субсидирования овощеводов защищенного грунта, которые выращивают продукцию в период с 1 января по 30 апреля. Об этом на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана в Казани заявил замглавы федерального ведомства Роман Некрасов, передает «Интерфакс».

По его словам, мера позволит снизить зависимость от импорта свежих овощей в этот межсезонный период. Конкретный размер коэффициента и сроки его установления чиновник не назвал, но пообещал, что субсидии предприятиям вырастут как минимум в три раза.

Такое заявление последовало на фоне стремительного роста цен на огурцы, который вызвал возмущение у граждан и привел к депутатскому запросу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Участники рынка и Минсельхоз указывают, что на самом деле текущее подорожание овощей носит сезонный характер. Более того, по сравнению с прошлым годом огурцы выросли в цене всего на 1,8 процента, а большинство овощей и вовсе подешевело.

Основной причиной скачков цен называют высокие расходы на обогрев и освещение теплиц зимой и их отсутствие летом. При этом импорт огурцов в России минимален, поэтому обеспечить спрос за его счет не представляется возможным.

