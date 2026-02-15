В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Бывший СССР
00:21, 16 февраля 2026

Украинец застрелил своих детей и покончил с собой

Житель Львовской области застрелил своих детей и покончил с собой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

Во Львовской области нашли тела двух детей, а также их отца. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале, пишет Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, трагедия произошла в селе Станиславчик Золочевского района. По версии следствия, что мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своих детей 13 и 15 лет, после чего покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в США застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. В убийстве подозревается ее бывший парень, 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Брат девушки рассказал, что Фосно застрелил Екатерину и ее нового парня в кровати, пока они спали. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени.

