Украинец застрелил своих детей и покончил с собой

Житель Львовской области застрелил своих детей и покончил с собой

Во Львовской области нашли тела двух детей, а также их отца. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале, пишет Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, трагедия произошла в селе Станиславчик Золочевского района. По версии следствия, что мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своих детей 13 и 15 лет, после чего покончил с собой.

