В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Мир
21:47, 15 февраля 2026

В США застрелили украинскую беженку

Американец застрелил 21-летнюю украинскую беженку и ее парня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В США застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на брата девушки.

В убийстве подозревается бывший парень Товмаш, 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Он приехал в дом Екатерины в Северной Каролине из Огайо и ворвался внутрь, угрожая огнестрельным оружием. В доме, помимо Товмаш, находились ее младшие братья и сестры, а также ее новый молодой человек.

Брат девушки рассказал, что Фосно застрелил Екатерину и ее парня в кровати, пока они спали. Затем он покинул место преступления, но вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени.

6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. Подозреваемым оказался Декарлосом Брауном-младшим, ранее судимым за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

