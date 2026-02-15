В Европарламенте назвали циничной идею проведения выборов на Украине

Председатель ЕП Метсола раскритиковала идею выборов на Украине

Председатель Европарламента Роберта Метсола раскритиковала идею проведения выборов на Украине до прекращения огня, назвав подобный план циничным при нынешних обстоятельствах. Ее слова приводит издание «Общественное».

«Когда мы сможем сказать, что если в городах падают бомбы, нельзя заставлять людей, у которых нет электричества, идти голосовать? И это циничный план, в который мы ввязываемся, и мы абсолютно не должны этого допустить», — подчеркнула политик на Мюнхенской конференции по безопасности.

Метсола заверила, что Европа остается рядом с Украиной, что подтверждает в частности одобрение кредита для Киева в размере 90 миллиардов евро. Что касается вступления Украины в Евросоюз, Европарламент, по словам его председателя, поддерживает это в массовом порядке.

Политик заявила, что это не благотворительность, Украина нужна Европе, и союзники могли бы сделать гораздо больше.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине пройдут при условии прекращения огня на два месяца. Он выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп может обеспечить прекращение огня, надавив на российского лидера Владимира Путина. «Тогда наш парламент изменит закон, и мы пойдем на выборы», — заверил глава государства.