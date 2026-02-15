В Генштабе раскрыли число освобожденных в зоне СВО населенных пунктов с начала февраля

Герасимов: ВС РФ освободили 12 населенных пунктов с начала февраля в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России освободили 12 населенных пунктов с начала февраля в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр». Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировок войск освобождено 12 населенных пунктов», — сообщил он.

Ранее Герасимов раскрыл темпы февральского наступления российских войск в зоне СВО. По его словам, под контроль Российской армии за февраль перешло более 200 квадратных километров территории.

Глава Генштаба ВС России уточнил, что российские войска наступают почти на всех направлениях фронта.