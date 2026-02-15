Реклама

Мир
06:13, 15 февраля 2026Мир

В Германии произошло новое дерзкое ограбление банка

Bild: В ФРГ трое неизвестных проникли в хранилище банка и ушли незамеченными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Германии произошло еще одно громкое ограбление банка. Как сообщает Bild, трое неизвестных в голубой спецодежде проникли в хранилище филиала Volksbank в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония.

Отмечается, что злоумышленники проникли в подвал банка через световой люк и вскрыли 14 ячеек, после чего смогли уйти незамеченными. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Уточняется, что о преступлении стало известно после того, как сотрудники финансовой организации заявили о плохом самочувствии.

Ранее в немецком Гельзенкирхене грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище. Злоумышленники похитили из сейфов все, что смогли, и скрылись. Позднее сообщалось, что сумма похищенных ценностей превысила 100 миллионов евро.

