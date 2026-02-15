В Госдуме посоветовали Telegram сделать пару шагов для предотвращения блокировки

Депутат Боярский: Telegram выполняет лишь часть требований по удалению постов

Руководство Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, сообщил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что не понимает причин, по которым администрация мессенджера не может сделать еще несколько шагов для аннулирования претензий.

Повлиять на ситуацию с замедлением платформы могут лишь в самом Telegram, подчеркнул Боярский. Он не стал давать ответ на вопрос о том, ждать ли полной блокировки мессенджера в России. Все зависит от выполнения требований законодательства, добавил спикер.

От платформы на протяжении многих лет ожидали выполнения ряда требований закона, указал глава IT-комитета. Это и локализация данных пользователей, и удаление запрещенной информации (в частности, экстремистской), и сотрудничество с правоохранителями для раскрытия тяжелых преступлений, перечислил он.

Проблемы на текущий момент в том числе связаны с тем, что часть размещенных на площадке материалов (удаления которых требует российская сторона — прим. «Ленты.ру») действительно удаляются, а часть остается, заключил Боярский.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал возможной полную блокировку Telegram в России. Такие действия будут предприняты в случае систематического нарушения законодательства, пояснил он, и призвал дождаться решения РКН.

