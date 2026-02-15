Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:39, 15 февраля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме посоветовали Telegram сделать пару шагов для предотвращения блокировки

Депутат Боярский: Telegram выполняет лишь часть требований по удалению постов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Amanda Alamsyah / Shutterstock / Fotodom

Руководство Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, сообщил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что не понимает причин, по которым администрация мессенджера не может сделать еще несколько шагов для аннулирования претензий.

Повлиять на ситуацию с замедлением платформы могут лишь в самом Telegram, подчеркнул Боярский. Он не стал давать ответ на вопрос о том, ждать ли полной блокировки мессенджера в России. Все зависит от выполнения требований законодательства, добавил спикер.

От платформы на протяжении многих лет ожидали выполнения ряда требований закона, указал глава IT-комитета. Это и локализация данных пользователей, и удаление запрещенной информации (в частности, экстремистской), и сотрудничество с правоохранителями для раскрытия тяжелых преступлений, перечислил он.

Проблемы на текущий момент в том числе связаны с тем, что часть размещенных на площадке материалов (удаления которых требует российская сторона — прим. «Ленты.ру») действительно удаляются, а часть остается, заключил Боярский.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал возможной полную блокировку Telegram в России. Такие действия будут предприняты в случае систематического нарушения законодательства, пояснил он, и призвал дождаться решения РКН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме посоветовали Telegram сделать пару шагов для предотвращения блокировки

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Вора поймали благодаря стаду лам

    Раскрыта стоимость захвата США президента Венесуэлы Мадуро

    Шипулин отказался возвращать золотую медаль Олимпиады-2014

    Сирия оказалась для главы Госдепа важнее Украины

    В Одессе мужчина не захотел на фронт и пытался отпилить руку

    Удорожание огурцов объяснили повышенным спросом

    Медведев предсказал продолжительность жизни Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok