Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 15 февраля 2026Бывший СССР

В МИД назвали инструмент противостояния Запада с Россией

Галузин: Запад использует Армению как инструмент в противостоянии с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью отметил, что линия Армении не подразумевает нанесения вреда интересам России. Тем не менее, видим, что Ереван наращивает темпы военно-политического и экономического сближения с западными странами и объединениями. Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада — и это там уже перестали скрывать — Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в Ереване знают позицию Москвы о несовместимости вступления в Европейский Союз (ЕС) с членством в Евразийском экономическом союзе. По его словам, при присоединении к другому объединению Армения не сможет обеспечивать соблюдение норм и правил ЕАЭС, что чревато соответствующими последствиями.

Галузин также указал, что Москва считает Ереван своим естественным союзником на Южном Кавказе, а стратегический статус отношений между странами закреплен в солидной договорно-правовой базе. Он отметил, что Россия выступает за сильное и суверенное армянское государство, а также назвал кооперацию с Россией в рамках ЕАЭС залогом высоких темпов роста экономики Армении, низкого уровеня инфляции и общего рынка сбыта для армянской продукции.

Ранее Никол Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть Армению в логику действий против России. Глава правительства республики отметил, что Армения не будет бороться или спорить с Россией, поскольку Ереван ценит существующие отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Володин ответил на заявление Зеленского о возрасте Путина

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую с начала зимы температуру

    Бывшая госсекретарь США назвала политику Трампа по Украине позором

    В мочевом пузыре любопытного москвича обнаружили пластилин размером с киви

    В речи Рубио в Мюнхене увидели очередной удар для Украины

    Капитан сборной Швеции по хоккею привез в Олимпийскую деревню свои подушки

    В Генштабе раскрыли темпы февральского наступления российских войск

    Кличко оценил ситуацию в Киеве словами «на грани катастрофы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok