В МИД назвали инструмент противостояния Запада с Россией

Галузин: Запад использует Армению как инструмент в противостоянии с Россией

Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью отметил, что линия Армении не подразумевает нанесения вреда интересам России. Тем не менее, видим, что Ереван наращивает темпы военно-политического и экономического сближения с западными странами и объединениями. Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада — и это там уже перестали скрывать — Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в Ереване знают позицию Москвы о несовместимости вступления в Европейский Союз (ЕС) с членством в Евразийском экономическом союзе. По его словам, при присоединении к другому объединению Армения не сможет обеспечивать соблюдение норм и правил ЕАЭС, что чревато соответствующими последствиями.

Галузин также указал, что Москва считает Ереван своим естественным союзником на Южном Кавказе, а стратегический статус отношений между странами закреплен в солидной договорно-правовой базе. Он отметил, что Россия выступает за сильное и суверенное армянское государство, а также назвал кооперацию с Россией в рамках ЕАЭС залогом высоких темпов роста экономики Армении, низкого уровеня инфляции и общего рынка сбыта для армянской продукции.

Ранее Никол Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть Армению в логику действий против России. Глава правительства республики отметил, что Армения не будет бороться или спорить с Россией, поскольку Ереван ценит существующие отношения.