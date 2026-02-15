Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:21, 15 февраля 2026Мир

В речи Рубио в Мюнхене увидели очередной удар для Украины

RS: Речь Рубио на Мюнхенской конференции стала ударом для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Probst / AP

Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала ударом для Украины. Об этом пишет журнал американского аналитического центра Responsible Statecraft.

«По существу то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал, особенно в отношении украинского конфликта, который определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что Рубио лишь однажды упомянул Украину — и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины.

В речи Рубио не было привычной риторики о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», а также формулировок про «демократию против автократии». Еще одним показательным моментом стала отмена Рубио запланированной встречи с европейскими лидерами по вопросу Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратил внимание на то, что многие покинули дискуссию с участием Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Володин ответил на заявление Зеленского о возрасте Путина

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую с начала зимы температуру

    Бывшая госсекретарь США назвала политику Трампа по Украине позором

    В мочевом пузыре любопытного москвича обнаружили пластилин размером с киви

    В речи Рубио в Мюнхене увидели очередной удар для Украины

    Капитан сборной Швеции по хоккею привез в Олимпийскую деревню свои подушки

    В Генштабе раскрыли темпы февральского наступления российских войск

    Кличко оценил ситуацию в Киеве словами «на грани катастрофы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok