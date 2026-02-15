RS: Речь Рубио на Мюнхенской конференции стала ударом для Украины

Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала ударом для Украины. Об этом пишет журнал американского аналитического центра Responsible Statecraft.

«По существу то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал, особенно в отношении украинского конфликта, который определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что Рубио лишь однажды упомянул Украину — и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины.

В речи Рубио не было привычной риторики о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», а также формулировок про «демократию против автократии». Еще одним показательным моментом стала отмена Рубио запланированной встречи с европейскими лидерами по вопросу Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратил внимание на то, что многие покинули дискуссию с участием Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.