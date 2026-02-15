В российском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги «Грабцево» в воскресенье, 15 февраля, ввели временные ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».
Согласно сообщению, в авиагавани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в пояснении.
Ранее сообщалось, что над территорией России утром в воскресенье, 15 февраля, сбили почти сотню украинских беспилотных летательных аппаратов. Это произошло в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени.
До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны ночью сбили 68 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией.