05:21, 15 февраля 2026

В США неожиданно высказались об исходе СВО

Аналитик Мартьянов: Победа России в СВО стала очевидна еще в 2023 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Неизбежная победа России в конфликте на Украине стала очевидна еще в 2023 году. Такую точку зрения высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

Он назвал западных политиков настоящими мошенниками, которые продолжают оказывать помощь Киеву, «выбрасывая на ветер последние сбережения». «Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. <…> Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено», — сказал эксперт.

По его словам, когда Россия одержит победу, западные политики начнут перекладывать ответственность за свои провалы на кого-то другого, потому что «у них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что военная победа РФ в спецоперации уже просматривается по нескольким параметрам.

