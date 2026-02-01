Реклама

14:56, 1 февраля 2026

Медведев высказался о победе России в СВО

Медведев: Победа России в СВО уже просматривается по ряду параметров
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Военная победа России в специальной военной операции (СВО) уже просматривается по нескольким параметрам. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.

«Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров», — сказал политик.

Он также выразил надежду на скорое достижение целей СВО.

Ранее полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков назвал три сценария завершения СВО. Первый вариант эксперт сформулировал как «медленный марш на Запад с попыткой договориться, все время ухудшая условия для Украины», при втором произойдет провал Украины на фронте.

Кроме того, он сообщил о существовании сценария заморозки по линии боевого соприкосновения, который неприемлем для России.

Безруков также заявлял, что Россия может остановить СВО после лишения Украины выхода к Черному морю, так как это позволит выполнить задачу по уничтожению военного потенциала Киева.

