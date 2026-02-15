Сладков: Украинцам не хватает мощи на фронте, а они расходуют огневые средства

Украинцам не хватает мощи на фронте, а они расходуют огневые средства на объекты жизнеобеспечения не угрожающих их позициям российских регионов. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Брянщина, держись! Регион отражает массированный украинский налет», — отметил Сладков в публикации.

По его словам, российские войска тем временем «вгрызаются в оборонительные позиции» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака идет и на Запорожье, и в Донбассе, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Константин Машовец заявил, что называть действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области полноценным контрнаступлением преждевременно.