В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:00, 15 февраля 2026Бывший СССР

Военкор упрекнул ВСУ в нецелевом расходовании огневых средств

Сладков: Украинцам не хватает мощи на фронте, а они расходуют огневые средства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинцам не хватает мощи на фронте, а они расходуют огневые средства на объекты жизнеобеспечения не угрожающих их позициям российских регионов. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Брянщина, держись! Регион отражает массированный украинский налет», — отметил Сладков в публикации.

По его словам, российские войска тем временем «вгрызаются в оборонительные позиции» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака идет и на Запорожье, и в Донбассе, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Константин Машовец заявил, что называть действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области полноценным контрнаступлением преждевременно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    ВС России ракетами уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе

    Зеленский озвучил приоритетную тему для Украины на переговорах

    Хиллари Клинтон сообщила о связанной с Россией ошибке США

    Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде

    Трамп дал Нетаньяху обещание об Иране

    На Западе сделали неожиданное заявление на фоне конфликта Зеленского и Орбана

    Новые требования Зеленского вызвали раздражение на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok