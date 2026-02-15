Зеленский встретился с премьер-министром Северной Македонии Мицкоским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Северной Македонии Христианом Мицкоским. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте, российские удары по Украине, возможности для оборонного сотрудничества и дипломатия — вот основные темы, которые обсуждались с премьер-министром», — заявил украинский президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Мицкоского за поддержку Украины. «Мы ценим готовность и дальше помогать нашей стране», — подчеркнул Зеленский.

Ранее на церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста Владимир Зеленский заявил, что благодарен премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. По словам президента Украины, венгерский премьер мотивирует его быть лучше — «не таким, как он».