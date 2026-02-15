Реклама

Бывший СССР
11:33, 15 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Орбана

Зеленский поблагодарил Орбана за мотивацию быть лучше
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Havana / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дает всем в Европе мотивацию быть лучше, чтобы не быть таким, как он. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «Европейская правда»

Украинский лидер упомянул венгерского премьера на церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста. Во время вручения награды он обратился к лидерам стран-партнеров Киева с благодарностью за поддержку Украины.

«И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд», — сказал он.

Ранее Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». До этого Орбан высмеял попытки Украины попасть в Европейский Союз.

