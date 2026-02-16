Британским подросткам запретят пользоваться соцсетями

Times: В Британии соцсети для лиц до 16 лет могут запретить уже в этом году

В Великобритании социальные сети для лиц до 16 лет могут запретить уже в этом году. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, это может произойти уже летом. Отмечается, что запрет будет касаться не только соцсетей, но и возможности пользоваться чат-ботами.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал европейских чиновников и политиков с низким рейтингом одобрения самыми ярыми сторонниками запрета соцсетей для подростков.

В декабре сообщалось президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о запрете соцсетей для детей и подростков. Принять соответствующие меры лидер французской республики намерен до того момента, как покинет президентское кресло в 2027 году.