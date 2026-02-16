Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети

Российская телеведущая Юлия Барановская показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина поделилась кадрами с путешествия по Антарктике. 45-летняя ведущая программы «Мужское\Женское» позировала на палубе корабля в сияющей водолазке и полупрозрачной черной юбке. В размещенном ролике видно, что знаменитость собрала волосы в гладкий хвост и отказалась от декоративной косметики.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу естественной внешности знаменитости. «Все роскошно. Еще бы добавить макияж для такого образа, и было бы идеально», «Ну красотка — это, конечно, громко сказано», «Не узнала ее», «Обожаю людей, которые могут показать себя без фотошопа и макияжа», «Женщины должны быть естественными», «Юля, вы прекрасны», — обсуждали они.

В феврале прошлого года Юлия Барановская призналась в перенесенной пластической операции.