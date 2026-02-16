Реклама

В Якутии помилованного за участие в СВО дезертира заподозрили в четвертом убийстве

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Республике Саха (Якутия) задержали 38-летнего дезертира Виктора Саввинова, подозреваемого в расправе над жителем села Кутана. Об этом сообщает издание SakhaDay.ru.

По данным издания, первую расправу Саввинов совершил в 2020 году, когда, вооружившись четырьмя ножами, жестоко заколол товарища. За это преступление ему дали 9,5 года лишения свободы. В 2023 году Саввинов отправился на специальную военную операцию (СВО).

В ходе боевых действий он заслужил помилование и вскоре вернулся домой. Однако 24 февраля 2024 года мужчина сначала забил ломом собутыльника, а затем ворвался к вдове своего дяди — учительнице Валентине Федоровой, которую зарубил топором.

За совершенное жестокое преступление в октябре 2024 года Саввинов был осужден на 20 лет колонии, но уже 11 июля 2025 года снова был освобожден в связи с заключением нового контракта с Минобороны России.

После очередного ранения он попал в госпиталь в Бурятии, откуда вскоре дезертировал. Издание приводит рассказ дочери павшей от рук Саввинова Федоровой, которая сообщила, что он несколько месяцев находился в поселке в бегах. Об этом дочь потерпевшей лично неоднократно сообщала в военную прокуратуру и правоохранительные органы. Но никаких мер к задержанию якобы предпринято не было до тех пор, пока дезертира не заподозрили в новой расправе.

Ранее суд рассмотрел прошение главаря самарской организованной преступной группы (ОПГ) «Индейцы» Сергея Коптелова, осужденного на 24 года лишения свободы, об отправке в зону специальной военной операции (СВО).

