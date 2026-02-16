Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 16 февраля 2026Мир

Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

Politico: Рютте присудили премию за странные анекдоты на Мюнхенской конференции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте присудили премию за самые странные анекдоты по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Шуточный материал с «номинациями» опубликовало Politico.

Как напомнило издание, в прошлом году Рютте «заставил весь мир понервничать», использовав слово «папочка» в отношении президента США Дональда Трампа.

«Я должен спросить: откуда взялось слово "папочка"? У вас есть какие-то проблемы с отцом, господин Рютте?» — пошутила интервьюер Politico в ходе интервью с генсеком.

Бывший премьер-министр Нидерландов объяснил свою ошибку тем, что английский — его второй язык, поэтому оплошность была непреднамеренной. «Я сказал, что ему иногда нужно быть жестким. И, конечно, позже понял, что у слова "папочка" много разных коннотаций», — сказал он.

В другой странной ситуации Рютте вспомнил встречу с собакой на Украине и подробно описал, как этот пес — помогавший спасателям разбирать завалы — посмотрел ему в глаза и сказал, что никогда не сдастся. Как отмечает газета, история была призвана прославить стойкость украинцев, но «зоофильная телепатия» Рютте — независимо от того, говорил он это всерьез или нет — звучала просто странно.

Ранее главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас присудили премию за «худший покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Уточняется, что она не смогла скрыть скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майкла Уолтца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В НАТО признали возможность взломать F-35

    Россия провела военную операцию в 200 километрах от Киева

    В США предрекли укрепление позиций России на фронте

    Операции «доллар-рубль» перевели на Мосбирже в новый режим

    Госсекретарь США сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

    Россиянин насмерть забил пасынка и утопил в болоте из-за желания заниматься физкультурой

    Генерального директора российского музыкального издательства отпустили из СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok