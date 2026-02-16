Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

Politico: Рютте присудили премию за странные анекдоты на Мюнхенской конференции

Генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте присудили премию за самые странные анекдоты по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Шуточный материал с «номинациями» опубликовало Politico.

Как напомнило издание, в прошлом году Рютте «заставил весь мир понервничать», использовав слово «папочка» в отношении президента США Дональда Трампа.

«Я должен спросить: откуда взялось слово "папочка"? У вас есть какие-то проблемы с отцом, господин Рютте?» — пошутила интервьюер Politico в ходе интервью с генсеком.

Бывший премьер-министр Нидерландов объяснил свою ошибку тем, что английский — его второй язык, поэтому оплошность была непреднамеренной. «Я сказал, что ему иногда нужно быть жестким. И, конечно, позже понял, что у слова "папочка" много разных коннотаций», — сказал он.

В другой странной ситуации Рютте вспомнил встречу с собакой на Украине и подробно описал, как этот пес — помогавший спасателям разбирать завалы — посмотрел ему в глаза и сказал, что никогда не сдастся. Как отмечает газета, история была призвана прославить стойкость украинцев, но «зоофильная телепатия» Рютте — независимо от того, говорил он это всерьез или нет — звучала просто странно.

Ранее главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас присудили премию за «худший покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Уточняется, что она не смогла скрыть скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майкла Уолтца.