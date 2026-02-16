Реклама

18:13, 16 февраля 2026

Голого мужчину в бинтах заметили бегущим по улице российского города и сняли на видео

В Казани из больницы сбежал голый пациент в одних бинтах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Казани из Городской клинической больницы № 7 сбежал голый пациент. Странного мужчину заметили на улицах города местные жители и сняли на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно бегущего по заснеженным улицам мужчину в одних бинтах, которыми обмотана голова.

Как пояснили изданию в пресс-службе медучреждения, пациента доставили в больницу в минувшие выходные, однако почти сразу он отпросился в туалет и скрылся. Предварительно, причиной побега стала сожительница мужчины, которая пыталась сжечь его квартиру. В результате медики нашли россиянина дома, но от дальнейшей помощи он отказался.

Ранее голый мужчина устроил дебош в междугороднем автобусе Екатеринбург — Серов. По словам очевидицы, пассажир вел себя спокойно, но затем объявил, что ему жарко, разделся, начал кричать и выбежал на улицу на мороз в минус 25 градусов.

