Конкурент России нарастил поставки нефти в Китай и Индию

Bloomberg: Китай и Индия стали покупать больше нефти у Саудовской Аравии

Китай и Индия увеличили импорт нефти из Саудовской Аравии. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что продажи саудовской нефти КНР с отгрузкой в марте выросли после того, как Эр-Рияд снизил стоимость своего основного экспортного сорта нефти до минимального за последние пять лет уровня. По данным трейдеров, в следующем месяце Saudi Aramco поставит в Китай около 56–57 миллионов баррелей нефти. В январе речь шла о 48 миллионах баррелей.

В свою очередь, индийские нефтеперерабатывающие заводы в марте получат как минимум на миллион баррелей больше, чем обычно по долгосрочным контрактам. В связи с этим агентство напомнило, что под давлением Вашингтона Нью-Дели стремится диверсифицировать источники поставок нефти. Кроме того, импорт саудовской нефти нарастят южнокорейские и японские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя вероятность отказа его страны от российской нефти, заверил, что Нью-Дели продолжит самостоятельно принимать решения и они не всегда придутся по вкусу другим державам.