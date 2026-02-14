Реклама

20:01, 14 февраля 2026

В Индии оценили вероятность отказа от российской нефти

В МИД Индии опровергли отказ от российской нефти словами «придется смириться»
Виктория Клабукова

Фото: Alexey Bakharev / Shutterstock / Fotodom

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар оценил вероятность отказа от российской нефти. Его слова приводит издание EADaily.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Джайшанкар прокомментировал сообщения о возможном отказе Индии от поставок российской нефти под давлением Соединенных Штатов. По словам дипломата, Нью-Дели продолжит самостоятельно принимать решения и они «не всегда придутся по вкусу» другим державам. «Вам придется с этим смириться», — отреагировал Джайшанкар.

В августе министр ответил на претензии Запада из-за поставок российской нефти словами «Не нравится — не покупайте».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в руководстве Индии обязались не покупать российскую нефть. Накануне стало известно о потере Нью-дели статуса главного морского импортера нефти из России, уступив пальму первенства Китаю.

