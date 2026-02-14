Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 14 февраля 2026Экономика

Рубио назвал отказавшуюся от российской нефти страну БРИКС

Рубио: Индия взяла обязательство не покупать российскую нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Rajanish Kakade / AP

Нью-Дели взял на себя обязательство не покупать российскую нефть. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он пояснил, что соответствующее заверение Вашингтон получил в ходе общения с руководством Индии. Кроме того, он напомнил, что США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. Европейский союз также принимает меры на этом направлении.

Ранее сообщалось, что возросший прессинг Вашингтона на Индию привел к тому, что последняя лишилась статуса главного морского импортера российской нефти. В свою очередь, Китай рекордно нарастил морской импорт этого углеводорода.

По итогам января 2026 года суммарные объемы морских поставок российской нефти в Индию упали на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Ссылки по теме
    Последние новости

    В России ответили на резкое заявление Зеленского о возрасте Путина

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

    Рубио назвал отказавшуюся от российской нефти страну БРИКС

    Появление в российских колониях аппаратов для сладкой ваты и попкорна объяснили

    Данию призвали «спать с одним открытым глазом» из-за США

    В мире на Украине усмотрели угрозу для Европы

    Петербуржец напал на полицейского с катаной

    В Китае прокомментировали начало переговоров Европы и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok