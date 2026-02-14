Рубио назвал отказавшуюся от российской нефти страну БРИКС

Рубио: Индия взяла обязательство не покупать российскую нефть

Нью-Дели взял на себя обязательство не покупать российскую нефть. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он пояснил, что соответствующее заверение Вашингтон получил в ходе общения с руководством Индии. Кроме того, он напомнил, что США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. Европейский союз также принимает меры на этом направлении.

Ранее сообщалось, что возросший прессинг Вашингтона на Индию привел к тому, что последняя лишилась статуса главного морского импортера российской нефти. В свою очередь, Китай рекордно нарастил морской импорт этого углеводорода.

По итогам января 2026 года суммарные объемы морских поставок российской нефти в Индию упали на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.