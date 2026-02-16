Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Индонезии в понедельник, 16 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. О стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 13:00 по местному времени (09:00 по московскому времени). Эпицентр располагался в 97 километрах к западу от города Париаман, население которого составляет около 92 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Информация о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия не поступала.

Накануне стало известно, что у Курильских островов зафиксировали три землетрясения магнитудой от 4,2 до 6,2.