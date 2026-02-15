У побережья Курильских островов произошла серия землетрясений

У Курильских островов произошли три землетрясения магнитудой от 4,2 до 6,2

У Курильских островов в воскресенье, 15 февраля, произошли три землетрясения. Об этом сообщает камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Серия землетрясений была зафиксирована примерно в 300 километрах от Северо-Курильска. Они произошли на глубине от 35 до 49 километров.

«Время (UTC): 2026-02-15 15.58.42 (18:58 по московскому времени). Магнитуда: 6.2», — рассказали в исследовательском центре. Землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4 произошли в данной области в течение следующих 20 минут.

За несколько дней до этого на Филиппинах произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,0.

