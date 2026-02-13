Мощное землетрясение произошло в одной стране

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Филиппинах в пятницу, 13 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. О стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 19:56 по местному времени (14:56 по московскому). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-западу от населенного пункта Талага, население которого составляет около 3,2 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров. Информация о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия не уточняется.

Ранее в этот же день еще более сильное землетрясение было зафиксировано в Пакистане. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,8.