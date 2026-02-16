Реклама

Студент попал в аварию и забыл знакомый с детства язык

Студент из Уэльса забыл знакомый с детства язык после сотрясения мозга
19-летний студент из Уэльса, Великобритания, через несколько дней после сотрясения мозга обнаружил, что больше не может говорить на валлийском языке, которым владел в совершенстве с детства. Об этом сообщает Daily Star.

Английский — родной язык Эллиса Пирса, однако он свободно владел валлийским. В ноябре 2024 года Пирс попал в аварию из-за гололеда на дороге и оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Забыв знакомый с детства язык, он почувствовал себя иностранцем в родном городе. Треть курсов в Университете Аберистуита, где он учился, преподавалась на валлийском, а многие его друзья почти не владели английским. В результате он оказался в полной изоляции.

«Я перестал понимать людей вокруг, не мог написать даже самое простое электронное письмо преподавателю», — рассказывает Пирс. Вдобавок его мучили панические атаки, тревога и когнитивные нарушения, из-за которых он не мог собрать даже простейший конструктор Lego.

Врачи диагностировали у Пирса сотрясение мозга, и, по мнению пострадавшего, именно оно спровоцировало трудности с языком, а депрессивное состояние лишь усугубило проблему. Спасаясь от панических атак, он рубил дрова на свежем воздухе, и к июню 2025 года его валлийский почти полностью восстановился. Хотя оценки в университете снизились, это не повлияло на итоговый балл.

Ранее сообщалось об американце, начинающем при выходе из-под наркоза свободно общаться на испанском, которым он почти не владел до этого. 33-летний мужчина, утверждает, что этот феномен начал проявляться у него с 19 лет.

