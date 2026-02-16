Реклама

12:18, 16 февраля 2026

На Украине рассказали о планах по развалу России

Нардеп Дубинский: Глобалисты хотят развалить Россию для доступа к ресурсам
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сторонники жесткой линии в отношении Москвы хотят развалить Россию для доступа к ее ресурсам. Такое заявление в Telegram сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Пытаясь закончить войну с РФ через украинское прокси, [президент США Дональд] Трамп угрожает проекту глобалистов по развалу России с целью доступа к ее природным ресурсам», — написал нардеп.

По словам парламентария, в развал России Запад инвестирует сотни миллиардов долларов, но это гарантирует триллионы долларов прибыли. Американский президент, который поддерживает завершение конфликта, является препятствием в реализации планов глобалистов.

Ранее Дубинский раскрыл одну деталь войны президента Украины Владимира Зеленского против Трампа. Он отметил, что причиной противостояния глав Украины и США является не личная неприязнь, которая также присутствует, а денежные интересы.

