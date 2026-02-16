В Раде рассказали об одной детали войны Зеленского против Трампа

Дубинский: Нападки Зеленского на Орбана являются частью войны против Трампа

Нападки украинского президента Владимира Зеленского на венгерского премьер-министра Виктора Орбана являются частью войны против президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский нападает на Орбана синхронно с тем, как Орбана поддерживает Трамп. И это тоже элемент необъявленной войны между этими двумя — Трампом и Зеленским», — написал он.

Парламентарий отметил, что причиной противостояния глав Украины и США является не личная неприязнь, которая также присутствует, а денежные интересы. По его словам, атаковать Трампа Зеленскому поручили глобалисты, планы которых тот угрожает разрушить.

Ранее Дубинский раскритиковал поведение украинского лидера в Мюнхене, сравнив его с «бешеной макакой». Он отметил, что украинский лидер бросался на всех и пытался эпатировать публику.