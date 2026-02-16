Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 16 февраля 2026Бывший СССР

В Раде рассказали об одной детали войны Зеленского против Трампа

Дубинский: Нападки Зеленского на Орбана являются частью войны против Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Нападки украинского президента Владимира Зеленского на венгерского премьер-министра Виктора Орбана являются частью войны против президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский нападает на Орбана синхронно с тем, как Орбана поддерживает Трамп. И это тоже элемент необъявленной войны между этими двумя — Трампом и Зеленским», — написал он.

Парламентарий отметил, что причиной противостояния глав Украины и США является не личная неприязнь, которая также присутствует, а денежные интересы. По его словам, атаковать Трампа Зеленскому поручили глобалисты, планы которых тот угрожает разрушить.

Ранее Дубинский раскритиковал поведение украинского лидера в Мюнхене, сравнив его с «бешеной макакой». Он отметил, что украинский лидер бросался на всех и пытался эпатировать публику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    ВСУ заминировали мост для отхода и оказались не на той стороне

    В Белоруссии начались продажи самой доступной модели LiXiang

    Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok