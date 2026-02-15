В Раде ужаснулись поведению Зеленского в Мюнхене

Дубинский: Зеленский на конференции в Мюнхене вел себя как бешеная макака

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности вел себя как «бешеная макака». Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинский лидер бросался на всех и пытался эпатировать публику. «Вернулся к тому с чего начинал (...) Но факт в том, что он уже доэпатировался в 2021-м году», — написал политик.

По его словам, на фоне Зеленского президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Марко Рубио выглядели как «родители бесноватого ребенка, которые пытаются делать вид, что он нормальный», хотя «вокруг все понимают, что они с ним тупо не могут справиться».

Зеленский во время выступления в Мюнхене язвительно высказался о животе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота».