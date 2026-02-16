Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:54, 16 февраля 2026Экономика

Россия обновила рекорд по импорту лапши

РИА Новости: Россия закупила в Южной Корее лапши на рекордные $6,4 миллиона
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

По итогам января Россия закупила в Южной Корее лапши на 6,4 миллиона долларов, что в два раза больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные южнокорейской статистики сообщает РИА Новости.

Нынешний результат стал максимальным за всю историю поставок. Прошлый рекорд был установлен в ноябре 2025 года — 5,9 миллиона долларов.

В натуральном выражении импорт за год вырос в 1,9 раза, до 1,44 тысячи тонн. По сравнению с ноябрем закупки увеличились на 140 тонн.

Россия является шестой в мире по импорту южнокорейской лапши. Впереди остаются только США (28,4 миллиона долларов), Китай (25,4 миллиона), Нидерланды (9,9 миллиона), Япония (6,8 миллиона) и Филиппины (6,8 миллиона). Если текущая динамика сохранится, то уже в течение года страна может переместиться на четвертое или третье место.

Ранее сообщалось, что в 2025 году поставки лапши из Южной Кореи в Россию выросли в 1,5 раза, до 10,85 тысячи тонн. В денежном выражении импорт увеличился в 1,6 раза, до 48,1 миллиона долларов.

