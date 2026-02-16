Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 16 февраля 2026Силовые структуры

Наркодилер на BMW сбил российского полицейского и попал на видео

В Ленобласти водитель BMW сбил полицейского и сбросил 40 пакетиков с наркотиком
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области при задержании наркодилер за рулем BMW сбил полицейского и сбросил 40 пакетиков с запрещенным веществом. Оперативное видео задержания опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как автомобиль совершает наезд на силовика и скрывается. Мужчина говорит, что ехал из Москвы в Петербург, когда его остановили. Он отказался пройти медосвидетельствование.

Остановленный на 596-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург водитель BMW заметно нервничал, а затем внезапно сорвался с места. Во время погони он выбросил пакетики. Тем не менее полицейские заметили его маневр. После задержания подозреваемого содержимое выброшенных им пакетиков отправили на экспертизу. В них оказался синтетический наркотик.

В отношении водителя составлено пять протоколов об административных правонарушениях и возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств и применении насилия в отношении представителя власти. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали мужчину, который пытался пронести гашиш в московскую больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Названы два вида самых вредных начинок для блинов

    Главный оппонент Орбана рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины

    Российскую «Молнию-2» оснастили шипами

    Россиянка засудила больницу из-за дважды не выявленной онкологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok