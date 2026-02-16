Наркодилер на BMW сбил российского полицейского и попал на видео

В Ленобласти водитель BMW сбил полицейского и сбросил 40 пакетиков с наркотиком

В Ленинградской области при задержании наркодилер за рулем BMW сбил полицейского и сбросил 40 пакетиков с запрещенным веществом. Оперативное видео задержания опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как автомобиль совершает наезд на силовика и скрывается. Мужчина говорит, что ехал из Москвы в Петербург, когда его остановили. Он отказался пройти медосвидетельствование.

Остановленный на 596-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург водитель BMW заметно нервничал, а затем внезапно сорвался с места. Во время погони он выбросил пакетики. Тем не менее полицейские заметили его маневр. После задержания подозреваемого содержимое выброшенных им пакетиков отправили на экспертизу. В них оказался синтетический наркотик.

В отношении водителя составлено пять протоколов об административных правонарушениях и возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств и применении насилия в отношении представителя власти. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали мужчину, который пытался пронести гашиш в московскую больницу.