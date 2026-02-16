Названы помогающие оставаться востребованным на рынке труда после 40 лет навыки

Маркетолог Нестеров: Критическое мышление поможет на рынке труда после 40 лет

После 40 лет рынок труда начинает оценивать специалистов не по «потенциалу», а по реальной ценности — умению мыслить, работать с людьми и создавать осмысленные результаты, рассказал профессор практики ИМИСП, исследователь программы DBA НИУ ВШЭ, эксперт в области цифровой трансформации и социологии Андрей Нестеров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал навыки, которые помогают оставаться востребованным.

Первым критически важным качеством после 40 лет эксперт назвал профессиональную глубину. В маркетинге и цифровой среде это проявляется в способности видеть за метриками живых людей и выстраивать связи между брендом, продуктом, культурой и экономикой, уточнил он.

Молодые специалисты быстрее осваивают новые форматы и рекламные кабинеты, но у зрелых есть опыт нескольких циклов — смены платформ, инструментов и подходов. Это позволяет отличать временный хайп от реального сдвига в поведении аудитории Андрей Нестеров маркетолог

Вторым ключевым навыком Нестеров назвал критическое мышление. По его словам, в мире, где любой запрос дает десятки быстрых и формально «правильных» ответов, особенно ценится способность останавливаться и задавать вопросы. «Откуда эти данные, что здесь не видно, где риск самообмана — без этого взрослый специалист начинает терять стоимость на рынке», — уточнил он.

Эксперт добавил, что критическое мышление также означает умение отказываться от модных, но пустых инициатив и удерживать фокус на долгосрочном эффекте, а не на красивых отчетах к концу квартала.

Третьим фактором Нестеров назвал насмотренность. Он напомнил о концепции 4C (creativity, critical thinking, communication, collaboration), согласно которой новые идеи рождаются из широкого поля наблюдений, а не из одиночных озарений.

У специалистов за 40 есть уникальный ресурс — память о нескольких эпохах: от оффлайновых акций и первых баннеров до кросс-медийных историй и продуктовых экосистем. Чем шире этот горизонт, тем сложнее заменить человека шаблоном Андрей Нестеров маркетолог

Отдельно специалист остановился на отношении к технологиям. По его словам, от людей среднего возраста не требуется становиться программистами, но рынок ожидает понимания принципов работы современных инструментов.

Пятым важным качеством эксперт назвал эмоциональную устойчивость. «В креативной и маркетинговой среде это становится ключевым: вокруг постоянно меняются тренды, бюджеты и команды, а вы должны не выгорать и не уходить в цинизм», — отметил он.

Говоря о долгосрочной перспективе, собеседник «Ленты.ру» обратил внимание на концепцию второй и даже третьей карьеры. По его словам, исследования карьерных переходов после 40 лет показывают, что наиболее устойчивы те траектории, где человек опирается на накопленный опыт и не боится менять роль. «Это может быть переход из операционного маркетинга в продукт и стратегию, из агентства — в консалтинг и обучение, из корпорации — в собственные проекты», — перечислил эксперт.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года самой высокооплачиваемой вакансией стал сварщик с заработной платой в размере 267 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге оказалась вакансия дата-сайентиста с показателем в 250 тысяч рублей. Тройку «лидеров» замкнули DevOps-инженеры, которым предлагали 216 тысяч рублей.