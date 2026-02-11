Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
04:46, 11 февраля 2026Экономика

Раскрыта самая высокооплачиваемая профессия в России

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России стали сварщик и дата-сайентист
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В январе 2026 года самой высокооплачиваемой вакансией стал сварщик с заработной платой в размере 267 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

На втором месте в этом рейтинге оказалась вакансия дата-сайентиста с показателем в 250 тысяч рублей. Тройку «лидеров» замкнули DevOps-инженеры, которым предлагали 216 тысяч рублей. «Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 рублей, в вакансиях дата-сайентистов — 250 000 рублей, в вакансиях DevOps-инженеров — 216 800 рублей», — говорится в исследовании.

Всего с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей, было опубликовано 160 тысяч вакансий. Это на 109 процентов больше, чем в прошлом году. В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий также оказались агенты по недвижимости — им предлагали 203 тысячи рублей, — и геологи, которые могли рассчитывать на зарплату в 197,9 тысячи рублей. В целом медианная предлагаемая зарплата по стране в январе составила 81 310 рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты российских айтишников перестали расти из-за «перепроизводства» таких сотрудников, спрос на которых сейчас невелик.

