Забота о себе
17:28, 16 февраля 2026Забота о себе

Назван способ за два дня снизить уровень холестерина без лекарств

Врач Кришан: Овсяная каша может за два дня снизить холестерин на 10 процентов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: svetlanasokolova / Freepik

Овсянка и бобовые могут за два дня привести в норму уровень холестерина, заявила врач общей практики Пунам Кришан. Быстрый способ улучшить здоровье без лекарств она назвала в эфире телепрограммы BBC Morning Live, пишет Daily Mirror.

Врач сослалась на новое исследование немецких ученых, согласно которому двухдневная диета на основе овсяной каши способна снизить уровень «плохого» холестерина примерно на 10 процентов. Кроме того, у участников эксперимента наблюдалось небольшое снижение артериального давления.

Кришан отметила, что такой способ не является заменой постоянному лечению, но наглядно показывает, как питание влияет на здоровье. Она рекомендовала регулярно включать в рацион продукты с «медленной» клетчаткой, такие как овес, бобовые и чечевица. По ее словам, они являются простым и доступным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Ранее диетолог Карен Ансел посоветовала для снижения уровня холестерина есть больше овощей и фруктов. По ее словам, они оказывают положительный эффект, так как не содержат жиров, но в то же время в них много клетчатки.

