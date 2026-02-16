Реклама

Забота о себе
09:26, 16 февраля 2026Забота о себе

Названа неочевидная причина ссор в отношениях

Психолог Бира: Совместный сон может стать причиной ссор в паре
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Совместный сон может стать причиной напряжения между партнерами, заявила психолог и эксперт по сну Риц Бира. Неочевидную причину ссор она назвала изданию HuffPost.

Бира объяснила, что то, как пары спят вместе и насколько качественно они отдыхают ночью, напрямую влияет на их настроение. По ее словам, неспокойный сон, частые пробуждения и различия в режимах отдыха могут создавать напряжение, усиливать раздражительность и ухудшать взаимопонимание.

Психолог отметила, что пары, которые регулярно не высыпаются из-за храпа, движения, разных предпочтений температуры или других факторов, чаще жалуются на усталость и проблемы в отношениях. В результате они чаще ссорятся из-за повседневных вопросов.

Эксперт добавила, что, если партнеры испытывают хронический недосып из-за совместного сна, не нужно сразу разъезжаться по разным комнатам. По ее словам, ситуацию можно исправить, если выработать схожий режим сна и ритуал подготовки к нему, укрываться разными одеялами или обратиться к врачу для лечения храпа или других проблем со сном.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов нашел общую рекомендацию для «сов» и «жаворонков». По его мнению, пик активности может отличаться, но и тем, и другим нужно спать не менее восьми часов.

