Названо число пострадавших при пожаре в московском хостеле

Shot: Шесть человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Шесть человек пострадали при пожаре в хостеле «Магистрал» в Москве в 1-м Магистральном тупике. Такое число назвал Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, они получили травмы, когда выпрыгивали из окна на матрасы, которые выбрасывали перед этим на землю.

Как утверждает Shot, сейчас возгорание локализовано на площади 80 квадратных метров. Предположительно, загорелись вещи постояльцев хостела, после этого огонь перекинулся на мебель.Всего выгорели две комнаты и коридор на этаже.

Пожар в столичном хостеле произошел 16 февраля. Очевидцы рассказали, что некоторые постояльцы кидали вниз вещи с четвертого этажа и намеревались спрыгнуть, чтобы спастись от огня. При этом они просили прохожих подстелить вниз вещи. К месту происшествия направили сотрудники экстренных служб Москвы.

Ранее стало известно, что трое детей девяти, шести и трех лет получили смертельные травмы при пожаре в квартире жилого дома во Владивостоке.