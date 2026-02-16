В Москве заблокированные в горящем хостеле люди собрались прыгать с четвертого этажа

Shot: Заблокированные в горящем хостеле в Москве люди просят о помощи

В Москве людей заблокировало в горящем хостеле «Магистрал» в 1-м Магистральном тупике. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам очевидцев, оказавшиеся в ловушке просят о помощи и скидывают на землю матрасы, на которые собрались прыгать с четвертого этажа. Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь, Baza выяснила, что огнем заблокированы как минимум 10 человек.

Ранее в Хабаровском крае жертвами пожара в поселке Кукан стали женщина и четверо ее детей. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

До этого сообщалось, что трое детей девяти, шести и трех лет получили смертельные травмы при пожаре в квартире на седьмом этаже дома во Владивостоке. Спасатели около 10 минут не могли проехать к зданию из-за пластиковых ограничителей во дворе.