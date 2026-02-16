Названы ключевые темы нового раунда переговоров по Украине в Женеве

РИА Новости: На встрече в Женеве обсудят условия завершения конфликта на Украине

На предстоящих переговорах России и Украины в Женеве обсудят ключевые условия завершения конфликта. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования. Как военных, так и политических и гуманитарных», — говорится в сообщении.

На встрече также могут обсудить ситуацию на Запорожской АЭС. Отмечается, что возможны двусторонние контакты между Россией и Украиной.

По данным агентства, Швейцария выступает в переговорах в качестве гаранта доступа и безопасности делегаций. Новый раунд переговоров не планируется в штаб-квартире ООН, которая не будет принимать участие во встрече.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров России и Украины состоится с 17 по 18 февраля. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.