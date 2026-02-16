Реклама

Экономика
20:05, 16 февраля 2026Экономика

Названы способы сэкономить на ЖКУ

Бондарь: Счетчики воды помогут сэкономить на ЖКУ до 30 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Установка индивидуальных счетчиков и ряд других шагов помогут значительно сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Об этом россиянам рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Газета.Ru».

Эксперт напомнил, что после изменений в правилах предоставления коммунальных услуг с начала 2026 года плата без счетчика холодной воды может вырасти втрое. Однако это касается только случаев, когда прибор не установлен или не прошел проверку вовремя. Бондарь подчеркнул, что итоговая экономия на холодной воде при наличии счетчика может достигать 30 процентов.

По его словам, сэкономить также помогут датчики движения для включения электричества в нужный момент. «Такая оптимизация, скорее всего, позволит платить в 13 раз меньше за каждую точку освещения», — отметил эксперт.

Кроме того, Бондарь посоветовал попросить управляющую компанию устранить задувание холодного воздуха с улиц, чтобы избежать теплопотери. Он отметил, что после устранения дефектов швов потери могут снизиться до 10 процентов, благодаря чему уменьшится плата за отопление.

Ранее депутат Сергей Колунов раскрыл причину повышения платы за воду без счетчика. По его словам, мера нужна для предотвращения мошеннических схем.

