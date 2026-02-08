Реклама

Экономика
16:20, 8 февраля 2026Экономика

Россиянам раскрыли причину повышения платы за воду без счетчика в два раза

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andres Siimon / Unsplash

За год плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Причину повышения тарифа он раскрыл в беседе с ТАСС.

Колунов рассказал, что при оплате холодной воды без счетчика ставка повышающего коэффициента была увеличена с 1,5 до 3. По его словам, это было сделано для предотвращения мошеннических схем.

Депутат пояснил, что при отсутствии систем учета фактическое потребление воды в квартирах может в десятки раз превышать норматив, который указан в платежке. Он привел пример, что такое нередко происходит в арендованных квартирах, где прописан один человек, а живут десять.

Колунов добавил, что такая мера привела к тому, что оснащение счетчиками учета воды достигло 90 процентов.

Ранее Счетная палата предложила увеличить плату за использование воды для предприятий в 10 раз. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жилые дома эта мера затрагивать не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
