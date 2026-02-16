Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
13:50, 16 февраля 2026Экономика

В России не заметили эффекта от искусственного интеллекта

Forbes: Разрыв между вложениями в ИИ в России и результатами оказался огромным
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Бизнес в России тратит на внедрение в процессы искусственного интеллекта (ИИ) порядка 90 миллиардов рублей в год (результат 2024 года), но используют наработки только 5,8 процента компаний. Об этом в комментарии Forbes рассказал глава компании Napoleon IT Павел Подкорытов.

По его мнению, рынок ИИ превратился в дорогую витрину, где деньги расходуются на презентацию, пилотные проекты и написание отчетов, но реальное внедрение остается на уровне статистической погрешности.

«Каждая 17-я компания внедряет ИИ. Остальные 16 продолжают обсуждать стратегии, запускать пилоты и ждать технологического чуда», — указал эксперт, подчеркнувший, что индустрия научилась продавать будущее, но не может пока строить настоящее.

Материалы по теме:
«Кучу денег потратят впустую» Весь мир сходит с ума от нейросетей. Почему нобелевский лауреат не верит в их будущее?
«Кучу денег потратят впустую»Весь мир сходит с ума от нейросетей. Почему нобелевский лауреат не верит в их будущее?
24 октября 2024
«Пузырь может лопнуть, как в нулевые» Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
«Пузырь может лопнуть, как в нулевые»Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
25 октября 2025

Главной проблемой остается невозможность просчитать эффект ИИ. Если несколько лет назад внедрение происходило из-за тренда, то теперь приходится отвечать на вопрос о конкретном показателе, который должен измениться в лучшую сторону в конкретные сроки. Но для большинства проектов ответа на этот вопрос найти не удается.

Более 80 процентов ИИ-проектов в России не дают эффекта, что в два раза выше, чем у классических IT-инициатив. Мировая практика выглядит похожим образом, что и приводит к охлаждению интереса инвесторов.

Ранее сообщалось, что акции американского технологического гиганта Microsoft перешли к падению после публикации квартального отчета. Хорошие цифры не смогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу наращивания инвестиций в искусственный интеллект, так как вера в прибыльность технологии начинает идти на спад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
