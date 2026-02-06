Реклама

Экономика
12:04, 6 февраля 2026

Акции одной из крупнейших компаний США рухнули из-за расходов на ИИ

Акции Amazon рухнули на 10 процентов на фоне роста расходов на ИИ до $200 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Публикация квартального отчета американского технологического гиганта Amazon привела к обрушению его акций в ходе вечерних торгов 5 февраля на бирже NASDAQ. В моменте падение доходило до 10 процентов, но к завершению основной сессии оно скорректировалось до минус 4,4 процента, пишет Bloomberg.

Выручка компании выросла на 14 процентов, до 213,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 21,2 миллиарда долларов, что в целом совпадает с ожиданиями аналитиков.

Главной проблемой в целом успешного отчета стал обещанный объем инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) — это чипы, другое оборудование и центры обработки данных. Инвесторы все сильнее беспокоятся, что столь масштабные вливания не принесут желаемую отдачу и не окупятся даже в долгосрочной перспективе.

В общей сложности Amazon намерен потратить на развитие в 2026 году около 200 миллиардов долларов. Часть из них будет направлена на вывод спутников на орбиту для создания конкурента Starlink от SpaceX, но основные средства пойдут в сферу ИИ.

Гендиректор Amazon Энди Джесси в ходе созвона с аналитиками заверил, что компания продолжит агрессивно инвестировать в ИИ, чтобы стать лидером отрасли, но эффект получился противоположным. На рынке все сильнее утверждается мнение, что в гонке инвестиций в технологии ИИ не будет победителей, так как отдача от них окажется меньше расходов.

До этого с аналогичным эффектом столкнулись Microsoft и Alphabet, акции которых также упали после отчетов об увеличении расходов на сферу искусственного интеллекта. Для Microsoft обрушение акций стало одним из самых значительных в истории.

