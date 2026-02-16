Продажи техники для строительства дорог в России рухнули

«Ведомости»: Продажи российской дорожно-строительной техники рухнули на 28 %

По итогам 2025 года продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) в России от отечественных производителей рухнули на 28 процентов в денежном выражении, до 54,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш», в которую входят крупнейшие предприятия отрасли, пишут «Ведомости».

Годом ранее продажи падали на 15 процентов, таким образом, скорость сокращения продаж увеличивается. В последний раз рынок рос в 2023 году.

В натуральном выражении за минувший год поставки мини-погрузчиков сократились на 29 процентов, до 738 единиц, гусеничных бульдозеров — на 27 процентов, до 632 единиц, кранов-трубоукладчиков — на 28 процентов, до 91 единицы, фронтальных погрузчиков — на 20 процентов, до 533 единиц, автогрейдеров — на 26 процентов, до 251 единицы, а экскаваторов — на 17 процентов, до 185 единиц.

Самое сильное снижение показали катки — минус 48 процентов, до 136 штук, а выросли поставки только в категории экскаваторы-погрузчики — плюс 35 процентов (932 штуки).

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев связал кризисную ситуацию в отрасли с высокой ключевой ставкой. Стоимость заемных средств сделала технику недоступной для коммерческих заказчиков, а госзаказы компенсировать этот провал не смогли.

В свою очередь, технический директор «Митракса» (производитель техники для ЖКХ) Денис Смыслов рассказал, что практически полностью перестали создаваться новые объекты инфраструктуры. Такая тенденция автоматически сокращает спрос на технику.

По мнению Кудрявцева, при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка продажи продолжат снижение, что приведет к массовым банкротствам предприятий. Перенос уплаты утильбора частично поможет производителям снизить долговую нагрузку, но проблему затоваривания складов и отсутствия оборотных средства он не решит.

Младший партнер консалтинговой компании Triada Partners Андрей Орлов добавил, что на российских производителей давят конкуренты из Китая. На фоне очередного повышения утильсбора в Россию завезли большое количество ДСТ из этой страны, что позволило создать запасы с покрытием спроса более чем на год вперед. А поскольку их стоимость ниже, то отечественным компания придется искать способы для решения и этой проблемы. Эксперт ожидает, что даже при умеренно благоприятном прогнозе отрасль вернется на уровень 2023 года не ранее, чем в 2030 году.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых. Регулятор дал рынку мягкий сигнал по поводу дальнейшего снижения, однако назвал в числе рисков сохранение низких цен на углеводороды, что не позволит проводить ожидаемую бюджетную политику и приведет к росту инфляции.