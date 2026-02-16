Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:28, 16 февраля 2026Культура

Обвинившему психологов в разрушении института семьи Джигану дали совет

Психолог посоветовал рэперу Джигану взять ответственность за семью на себя
Ольга Коровина

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Рэперу Денису Устименко-Вайнштейну, известному под псевдонимом Джиган, не следует перекладывать на психологов ответственность за разрушенный брак. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с «Абзацем».

«Всегда удобнее свалить вину за расставание на кого-то другого: на жену, психолога, мать», — подчеркнул специалист. По его словам, оба супруга должны работать над разрешением семейных проблем, иначе расставание неизбежно.

Если о трудностях в браке говорит лишь один человек, а второго все устраивает, это «путь к разводу», пояснил психолог. «Это работа обоих. За свои действия берите ответственность на себя», — заключил Денисов-Мельников.

Ранее Джиган заявил, что многие психологи дают женщинам неправильные советы, которые «разрушают институт брака» и превращают разводы в тренд. До этого рэпер назвал новых ухажеров своей жены Оксаны Самойловой падальщиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о подорожании сладостей

    Раскрыт приговор для сына убеждавшей россиян в нападении рептилоидов на Землю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok