Обвинившему психологов в разрушении института семьи Джигану дали совет

Психолог посоветовал рэперу Джигану взять ответственность за семью на себя

Рэперу Денису Устименко-Вайнштейну, известному под псевдонимом Джиган, не следует перекладывать на психологов ответственность за разрушенный брак. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с «Абзацем».

«Всегда удобнее свалить вину за расставание на кого-то другого: на жену, психолога, мать», — подчеркнул специалист. По его словам, оба супруга должны работать над разрешением семейных проблем, иначе расставание неизбежно.

Если о трудностях в браке говорит лишь один человек, а второго все устраивает, это «путь к разводу», пояснил психолог. «Это работа обоих. За свои действия берите ответственность на себя», — заключил Денисов-Мельников.

Ранее Джиган заявил, что многие психологи дают женщинам неправильные советы, которые «разрушают институт брака» и превращают разводы в тренд. До этого рэпер назвал новых ухажеров своей жены Оксаны Самойловой падальщиками.