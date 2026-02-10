Джиган назвал падальщиками ухажеров Самойловой

Джиган назвал новых ухажеров Самойловой коршунами и падальщиками

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, назвал новых ухажеров своей жены Оксаны Самойловой падальщиками. Ситуацию он прокомментировал в беседе с YouTube-каналом «proПуск».

Музыкант заявил, что считает «падальщиками и коршунами» мужчин, которые «кружат» вокруг Самойловой на фоне бракоразводного процесса пары. Рэпер пригрозил, что таких людей ждет незавидная участь.

Джиган подтвердил, что брак с Самойловой еще не расторгнут официально. Однако артист не старается сохранить семью. «Я не борюсь, просто живу и наблюдаю. Как говорится, справедливость восторжествует», — признался он.

Ранее Джиган сообщил, что в разводе с Самойловой могут быть виноваты карты Nаро. «Оксана начала жестко в это верить. Чертовщина это все», — заявил музыкант.