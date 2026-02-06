Реклама

17:13, 6 февраля 2026Культура

Джиган назвал неожиданную причину развода с Самойловой

Джиган заявил, что в разводе с Самойловой могут быть виноваты карты таро
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, высказался о разводе с Оксаной Самойловой. В новом выпуске проекта «Джиган и Оксана» артист заявил, что надеется спасти союз.

«Случилась беда в нашей семье, которую я типа должен преодолеть. Задача — сохранить семью, в первую очередь», — поделился музыкант.

По словам Джигана, в 2025 году пара планировала завести еще одного ребенка, однако этого так и не случилось. Рэпер предположил, что стресс Самойловой мог повлиять на ее решение развестись. Другой возможной причиной Джиган считает гадание на картах таро.

«Оксана начала жестко в это верить. Чертовщина это все», — подытожил артист.

Ранее Джиган рассказал, как сильно отравился в Израиле, но местные врачи чудесным образом исцелили его с помощью банана. По словам рэпера, организаторы концерта в Тель-Авиве вступили в сговор против него, чтобы сорвать выступление.

